A Reggio Calabria giornata caratterizzata da cielo sereno e sole splendente dall'alba al tramonto. Non sono previste precipitazioni e le condizioni meteorologiche si manterranno stabili per l'intero arco della giornata.

La temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre la minima si attesterà sui 21°C. Lo zero termico sarà posizionato a 4.545 metri di quota.

I venti soffieranno tesi da Nord sia al mattino che nel pomeriggio, contribuendo a mantenere l'aria asciutta e limpida.

Il mare sarà mosso lungo le coste reggine.

Nessuna allerta meteo è prevista per la giornata.