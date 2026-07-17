A Reggio Calabria bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4.813 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerta meteo prevista: afa.