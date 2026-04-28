A Reggio Calabria oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3234 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.