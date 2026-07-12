Anche quest'anno tornano i campi estivi WWF Summer Wild. Due settimane dedicate ai più piccoli di giochi, educazione ambientale, mare, scienza e tantissimo altro.

Si svolgeranno dal 20 al 31 luglio, e dal 3 al 14 agosto, a Monasterace in località Campomarzio, ideati e realizzati dalle volontarie del WWF Vibo Valentia - Vallata dello Stilaro.

L'idea del campo estivo WWF Summer Wild nasce dalla voglia di trasmettere ai più piccoli la passione per la natura, e la cura verso l'ambiente marino e dunale che vivono ogni giorno ma di cui spesso si ignorano le straordinarie caratteristiche, come la presenza dei nidi di tartaruga Caretta caretta, dei nidi di Fratino e di Corriere piccolo.

Il programma è ricchissimo e prevede ogni giorno un laboratorio con esperti, momenti di giochi, socialità e mare. I bambini avranno modo di imparare a riconoscere le tracce di mamma tartaruga, impareranno a utilizzare il microscopio, si cimenteranno nell'antica arte della cianotipia, ovvero la fotografia solare, creeranno dei manufatti con la terra cruda, parteciperanno a una caccia al tesoro, assisteranno a esperimenti per comprendere i danni dell'inquinamento degli oceani, saliranno su una barca a vela, osserveranno la luna, e molto altro.

Questo approccio educativo unisce ambientalismo, apprendimento esperienziale, cooperazione e gioco attivo, e ha lo scopo di stimolare la curiosità innata dei bambini, la manualità, la socialità, il senso critico e rispetto degli habitat naturali e degli animali selvatici in cui potrebbero imbattersi, con un po' di fortuna, nel corso della loro vita, se avranno un occhio vigile e preparato.