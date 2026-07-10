Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Melito Porto Salvo.

«In merito alle notizie di stampa diffuse nelle ultime ore riguardanti il sequestro e la sospensione dell'attività di uno stabilimento balneare, l'Amministrazione Comunale e il Sindaco ritengono doveroso apportare una fondamentale e necessaria precisazione a tutela dell'immagine del nostro territorio.

Lo stabilimento NON si trova a Melito di Porto Salvo.

Si rende noto che la struttura oggetto del provvedimento non ricade in alcun modo all'interno del territorio comunale di Melito di Porto Salvo. L'accostamento del nome della nostra cittadina all'operazione di cronaca è derivato esclusivamente dal fatto che l'intervento è stato condotto dai militari della Compagnia Carabinieri di Melito di Porto Salvo, la quale ha competenza territoriale e giurisdizione anche su diversi Comuni limitrofi.

Il Sindaco, nel voler rassicurare i cittadini, i turisti e gli operatori economici locali sulla totale estraneità del nostro litorale a tali specifici fatti, ci tiene contestualmente a rinnovare la piena e totale fiducia nei confronti della Magistratura e delle Forze dell'Ordine, confermare la massima collaborazione istituzionale con la Compagnia Carabinieri e tutte le autorità competenti, da sempre in prima linea nel contrasto all'illegalità e nella tutela della sicurezza pubblica, del lavoro regolare e del patrimonio demaniale».