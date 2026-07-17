Si è svolta con grande partecipazione la Cardiocamminata organizzata dalla Pro Loco Montebellum, in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia promossa dall'UNPLI. L'iniziativa ha richiamato numerosi cittadini e appassionati che hanno scelto di trascorrere un tardo pomeriggio all'insegna del movimento, della salute e della valorizzazione del territorio. Si ringrazia per la presenza il vice sindaco Antonino Santo Cilea e l'assessore Domenica Tripodi.

Partiti dalla passeggiata delle Saline Joniche, i partecipanti hanno percorso insieme un itinerario immerso nel suggestivo paesaggio locale, vivendo un'esperienza che ha saputo coniugare attività fisica, socializzazione e riscoperta delle bellezze di Montebello Jonico.

A guidare il gruppo è stata la presidente della Pro Loco Montebellum, Romina Palamara, che ha sottolineato l'importanza di iniziative capaci di promuovere sani stili di vita e, allo stesso tempo, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, un occasione per esaltare la bellezza delle nostre coste.

«Il tramonto a Saline Ioniche regala uno spettacolo unico grazie alla sua posizione affacciata sul Mar Ionio. Poiché la costa è rivolta a sud-est, il sole non cala direttamente nell'acqua, ma dipinge spettacolari cieli infuocati colorando di rosa, rosso e arancione l'intero orizzonte e offrendo una vista straordinaria sul profilo dell'Etna» conclude la presidente.

L'evento ha confermato ancora una volta il ruolo fondamentale delle Pro Loco nella promozione del territorio e nella creazione di momenti di aggregazione che coinvolgono persone di tutte le età. Il clima di entusiasmo e condivisione che ha accompagnato l'intera manifestazione ha reso l'evento un vero successo, dimostrando come lo sport possa diventare un efficace strumento di inclusione e valorizzazione del patrimonio locale.

La Pro Loco Montebellum rivolge un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, alle vitaminiche Coach Antonella Megali e Saveria Arcuri e ai quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa, rinnovando l'impegno a promuovere nuove occasioni di incontro e crescita per la comunità.