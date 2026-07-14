Sono complessivamente 79 le persone raggiunte da un’ordinanza cautelare nell’ambito dell’operazione scattata questa mattina a Reggio Calabria. Il blitz nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni attive sul territorio.

Sono indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina.

I nomi degli arrestati 

  • Aboulkhair Youssef – arresti domiciliari
  • Agostino Giuseppe – custodia cautelare in carcere
  • Amaddeo Antonio – custodia cautelare in carcere
  • Amato Damiano – custodia cautelare in carcere
  • Assumma Orazio – custodia cautelare in carcere
  • Barbaro Davide – custodia cautelare in carcere
  • Benestare Giorgio – custodia cautelare in carcere
  • Berlingeri Patrizio – arresti domiciliari
  • Berlingeri Santino – custodia cautelare in carcere
  • Bevilacqua Mario – custodia cautelare in carcere
  • Bevilacqua Massimo – arresti domiciliari
  • Bilardi Rocco – custodia cautelare in carcere
  • Buda Rocco – custodia cautelare in carcere
  • Caracciolo Fortunato – custodia cautelare in carcere
  • Chirico Gaetano – custodia cautelare in carcere
  • Cilione Fabio – custodia cautelare in carcere
  • Civitaliani Angelo – custodia cautelare in carcere
  • Cortese Maurizio – custodia cautelare in carcere
  • D’Agostino Demetrio – custodia cautelare in carcere
  • D’Agostino Ernesto – custodia cautelare in carcere
  • D’Agostino Giuseppe – custodia cautelare in carcere
  • De Stefano Giuseppe – custodia cautelare in carcere
  • Erbi Aldo – custodia cautelare in carcere
  • Ficara Giovanni – custodia cautelare in carcere
  • Galimi Sebastiano – custodia cautelare in carcere
  • Gallo Giovanni – custodia cautelare in carcere
  • Gatto Francesco – custodia cautelare in carcere
  • Gattuso Nicola – custodia cautelare in carcere
  • Gioè Salvatore Primo – custodia cautelare in carcere
  • Iaria Bruno – custodia cautelare in carcere
  • Lahami Kaled – custodia cautelare in carcere
  • Loddo Annunziato Luigi – arresti domiciliari
  • Mandalari Marco Antonio – custodia cautelare in carcere
  • Marino Fortunato – custodia cautelare in carcere
  • Marino Giuseppe – custodia cautelare in carcere
  • Megale Pietro – custodia cautelare in carcere
  • Mercurio Michele – custodia cautelare in carcere
  • Merenda Fabio – custodia cautelare in carcere
  • Messina Vincenzo – custodia cautelare in carcere
  • Monteleone Lorenzo – custodia cautelare in carcere
  • Morabito Domenico – custodia cautelare in carcere
  • Morabito Gaetano – custodia cautelare in carcere
  • Morabito Giovanni – custodia cautelare in carcere
  • Morabito Michele – custodia cautelare in carcere
  • Morabito Riccardo – custodia cautelare in carcere
  • Morelli Andrea – custodia cautelare in carcere
  • Morelli Fabio – custodia cautelare in carcere
  • Morelli Roberto – arresti domiciliari
  • Morelli Santo – custodia cautelare in carcere
  • Morello Armando Damiano – custodia cautelare in carcere
  • Murina Carmelo Consolato – custodia cautelare in carcere
  • Muscarà Salvatore – custodia cautelare in carcere
  • Panella Samuele – custodia cautelare in carcere
  • Passalacqua Stefano – custodia cautelare in carcere
  • Pellegrino Santo – custodia cautelare in carcere
  • Pitarelli Demetrio – custodia cautelare in carcere
  • Polimeni Antonio – custodia cautelare in carcere
  • Polimeni Stefano – custodia cautelare in carcere
  • Quattrone Emanuele – custodia cautelare in carcere
  • Rugolino Fortunato – arresti domiciliari
  • Sapone Francesco – custodia cautelare in carcere
  • Saraceno Angelica – custodia cautelare in carcere
  • Saraceno Carmelo Antonio – custodia cautelare in carcere
  • Saraceno Giuseppe – custodia cautelare in carcere
  • Saraceno Giuseppe Daniele, detto «Pino» – custodia cautelare in carcere
  • Sarica Domenico – custodia cautelare in carcere
  • Scarpella Giacomo – custodia cautelare in carcere
  • Stillittano Domenico – custodia cautelare in carcere
  • Strangio Domenico – custodia cautelare in carcere
  • Tegano Mariano – custodia cautelare in carcere
  • Telli Guglielmo – custodia cautelare in carcere
  • Tramontana Vincenzo – custodia cautelare in carcere
  • Trapasso Michele – custodia cautelare in carcere
  • Valenzise Carmelo – custodia cautelare in carcere
  • Vigliarolo Antonino – custodia cautelare in carcere
  • Zumbo Nicola Antonio, detto «Nico» – custodia cautelare in carcere