Domenica 28 giugno, alle ore 16.00, il pubblico è invitato a scoprire il nuovo progetto di Zomaro Lab, tra installazioni sonore, performance dal vivo e una residenza artistica immersa nel bosco

Nel cuore del Villaggio Zomaro, uno dei boschi più suggestivi della Calabria, prende vita Bosco Sonoro, un progetto di ricerca artistica che trasforma il paesaggio naturale in uno spazio di ascolto, relazione e sperimentazione.

Zomaro Lab mette in dialogo arte contemporanea, natura e comunità. Bosco Sonoro nasce dal desiderio di esplorare il paesaggio attraverso il suono, invitando i visitatori a vivere il bosco non soltanto come luogo fisico, ma come esperienza sensoriale. L'ambiente naturale diventa così un laboratorio aperto, capace di accogliere pratiche artistiche, ascolto consapevole e nuove forme di relazione tra essere umano e territorio.

La giornata sarà l'occasione per conoscere il progetto e il percorso di ricerca sviluppato durante la residenza artistica, offrendo uno sguardo sul lavoro svolto dagli artisti coinvolti e sulla visione culturale che anima Zomaro Lab.

A seguire, il programma prevede due performance musicali dal vivo.

Ad aprire la serata sarà Tale of a Place, progetto musicale di Simone Muscolino e Gabriele Albanese, che propone una ricerca sonora profondamente ispirata ai luoghi, alla memoria e al paesaggio.

La serata proseguirà con il live di Milano Paranoia, progetto che attraversa sonorità elettroniche e sperimentali, concludendo l'evento in un dialogo continuo tra natura e musica contemporanea.

Bosco Sonoro rappresenta un nuovo tassello nella visione di Zomaro Lab: immaginare il bosco come spazio culturale permanente, dove artisti, ricercatori e pubblico possano incontrarsi attraverso esperienze capaci di generare nuove prospettive sul territorio.