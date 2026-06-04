L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per promuovere l'immagine della montagna reggina come luogo di innovazione culturale, capace di attrarre artisti e creativi da tutta Italia e dall'estero. Le candidature sono aperte fino al 10 giugno 2026 alle ore 12:00, accedendo al sito www.zomarolab.com

Un bosco che diventa laboratorio creativo, luogo di incontro tra arte contemporanea, natura e sperimentazione sonora. È questa l'idea alla base di Zomaro Sound Residency, la nuova residenza artistica che si svolgerà dal 21 al 30 giugno 2026 in località Zomaro, nel comune di Cittanova, nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte.

L'iniziativa ha l'obiettivo di trasformare uno dei luoghi più suggestivi della Calabria in un centro di ricerca artistica capace di dialogare con il paesaggio, valorizzando il patrimonio naturale attraverso linguaggi contemporanei. La residenza è rivolta a sound artist, scultori, musicisti, sound engineer, liutai, artigiani e artisti multidisciplinari interessati a sviluppare opere e installazioni site-specific immerse nella natura. Le opere realizzate durante il periodo di residenza entreranno a far parte di un progetto più ampio: la creazione del futuro Bosco Sonoro dello Zomaro, un percorso permanente di installazioni artistiche e sonore integrate nel paesaggio forestale. Per dieci giorni gli artisti selezionati vivranno e lavoreranno insieme all'interno di un contesto naturale unico, tra boschi secolari, sentieri e aree lacustri. Il programma prevede momenti di ricerca, esplorazione del territorio, sperimentazione sonora e confronto interdisciplinare, favorendo la nascita di nuove opere e collaborazioni.

«L'obiettivo – spiegano gli organizzatori – è costruire un luogo in cui arte, natura e comunità possano dialogare in modo autentico, contribuendo alla valorizzazione culturale delle aree interne dell'Aspromonte e offrendo nuove opportunità di crescita per il territorio».

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per promuovere l'immagine dell'Aspromonte come luogo di innovazione culturale, capace di attrarre artisti e creativi da tutta Italia e dall'estero.

Le candidature sono aperte fino al 10 giugno 2026 alle ore 12:00, accedendo al sito www.zomarolab.com

Con Zomaro Sound Residency l'Aspromonte si prepara così ad accogliere una nuova esperienza di respiro internazionale, dove il bosco non è soltanto scenario, ma diventa materia viva di creazione artistica.