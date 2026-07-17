Sarà un'occasione per cittadini, famiglie, giovani e volontari di unirsi in un gesto concreto a favore del mare e dell'ambiente, contribuendo alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo il litorale

Prosegue l'impegno di Plastic Free per la tutela dell'ambiente e del litorale calabrese.

Il prossimo appuntamento di pulizia della spiaggia si terrà a Bova Marina, nella spiaggia di Rocca del Capo, in collaborazione con il Comitato Giovani di Bova Marina e con il patrocinio del Comune di Bova.

L’appuntamento è sabato 18 luglio alle ore 18:30. Sarà un'occasione per cittadini, famiglie, giovani e volontari di unirsi in un gesto concreto a favore del mare e dell'ambiente, contribuendo alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo il litorale.

L'evento rappresenta un importante momento di sensibilizzazione sull'importanza della corretta gestione dei rifiuti e della salvaguardia degli ecosistemi costieri, promuovendo la partecipazione attiva della comunità nella cura dei beni comuni.

«La tutela dell'ambiente è una responsabilità collettiva – spiegano gli organizzatori – e iniziative come questa dimostrano quanto la collaborazione tra associazioni, istituzioni, imprese e cittadini possa produrre risultati concreti.»

L’evento è aperto a grandi e piccini. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16251/18-lug-bova-marina

Si consiglia di portare dei guanti da lavoro, un cappellino per il sole e una borraccia con l’acqua, tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dalle associazioni e dalla ditta Muraca, che si ringrazia per la collaborazione.