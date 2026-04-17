Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria rende noto il calendario del servizio di disinfestazione che partirà nei prossimi giorni. Questo l'elenco dei quartieri interessati con relative date e orari di inizio:

Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini: 19 aprile 2026, ore 22:00;

Centro storico: 20 aprile 2026, ore 22:00;

Santa Caterina – San Brunello – Vito: 21 aprile 2026, ore 22:00;

Trabocchetto – Condera – Spirito Santo: 22 aprile 2026, ore 22:00;

Ferrovieri – Stadio – Gebbione: 23 aprile 2026, ore 22:00;

Sbarre: 24 aprile, ore 22:00;

San Giorgio – Modena – San Sperato: 26 aprile, ore 22:00;

Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà: 27 aprile 2026, ore 22:00;

Gallico – Sambatello: 28 aprile 2026, ore 22:00;

Archi: 29 aprile 2026, ore 22:00;

Orti – Podargoni: 30 aprile 2026, ore 22:00;

Cannavò – Mosorrofa – Cataforio: 1 maggio, ore 22:00;

Ravagnese: 3 maggio 2026, ore 22:00;

Gallina: 7 maggio 2026, ore 22:00;

Pellaro: 8 maggio 2026, ore 22:00.