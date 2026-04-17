Di seguito l’elenco dei quartieri interessati e i relativi orari
Tutti gli articoli di Ambiente
PHOTO
Man spraying insects outdoors. Pest control.
Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria rende noto il calendario del servizio di disinfestazione che partirà nei prossimi giorni. Questo l'elenco dei quartieri interessati con relative date e orari di inizio:
Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini: 19 aprile 2026, ore 22:00;
Centro storico: 20 aprile 2026, ore 22:00;
Santa Caterina – San Brunello – Vito: 21 aprile 2026, ore 22:00;
Trabocchetto – Condera – Spirito Santo: 22 aprile 2026, ore 22:00;
Ferrovieri – Stadio – Gebbione: 23 aprile 2026, ore 22:00;
Sbarre: 24 aprile, ore 22:00;
San Giorgio – Modena – San Sperato: 26 aprile, ore 22:00;
Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà: 27 aprile 2026, ore 22:00;
Gallico – Sambatello: 28 aprile 2026, ore 22:00;
Archi: 29 aprile 2026, ore 22:00;
Orti – Podargoni: 30 aprile 2026, ore 22:00;
Cannavò – Mosorrofa – Cataforio: 1 maggio, ore 22:00;
Ravagnese: 3 maggio 2026, ore 22:00;
Gallina: 7 maggio 2026, ore 22:00;
Pellaro: 8 maggio 2026, ore 22:00.