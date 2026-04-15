L’avvocato Giuseppe Darian Paviglianiti, al quale è stato impedito l’accesso: «Utilizzo regolarmente i mezzi pubblici da circa un anno senza aver mai riscontrato problemi analoghi»

«L’autista dell’autobus della linea 14 attiva nel comune di Reggio Calabria, oggi intorno alle ore 10, mi ha impedito di salire a bordo con la mia sedia a rotelle motorizzata, sostenendo che ciò non fosse consentito. Tale affermazione risulta infondata, in quanto utilizzo regolarmente i mezzi pubblici da circa un anno senza aver mai riscontrato problemi analoghi». È quanto denuncia l’avvocato Giuseppe Darian Paviglianiti.

«Successivamente, confrontandomi con un altro autista, mi è stato confermato che non esiste alcun regolamento che vieti l’accesso a bordo nelle condizioni sopra descritte.

Ritengo quanto accaduto un comportamento scorretto e lesivo dei miei diritti, oltre che in contrasto con i principi di accessibilità del servizio pubblico.

Pertanto, chiedo che venga fatta chiarezza sull’accaduto e che vengano adottati i provvedimenti necessari affinché situazioni simili non si ripetano in futuro», conclude l’avvocato Giuseppe Darian Paviglianiti.