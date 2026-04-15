«L’autista dell’autobus della linea 14 attiva nel comune di Reggio Calabria, oggi intorno alle ore 10, mi ha impedito di salire a bordo con la mia sedia a rotelle motorizzata, sostenendo che ciò non fosse consentito. Tale affermazione risulta infondata, in quanto utilizzo regolarmente i mezzi pubblici da circa un anno senza aver mai riscontrato problemi analoghi». È quanto denuncia l’avvocato Giuseppe Darian Paviglianiti.

«Successivamente, confrontandomi con un altro autista, mi è stato confermato che non esiste alcun regolamento che vieti l’accesso a bordo nelle condizioni sopra descritte.

Ritengo quanto accaduto un comportamento scorretto e lesivo dei miei diritti, oltre che in contrasto con i principi di accessibilità del servizio pubblico.

Pertanto, chiedo che venga fatta chiarezza sull’accaduto e che vengano adottati i provvedimenti necessari affinché situazioni simili non si ripetano in futuro», conclude l’avvocato Giuseppe Darian Paviglianiti.