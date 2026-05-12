La distribuzione riguarderà le zone di Gallina e Malderiti. In serata la chiusura del serbatoio

A causa degli eccessivi consumi idrici registrati negli ultimi giorni, si rende necessaria una turnazione temporanea della distribuzione dell’acqua nelle zone di Gallina e Malderiti, al fine di garantire un’equa erogazione del servizio e consentire il regolare accumulo nei serbatoi. A partire da oggi e fino a nuova comunicazione, la distribuzione avverrà secondo il seguente calendario:

Dalle ore 11:00 alle ore 20:00 saranno servite:

- Via Malderiti dalla Quarta Traversa in su;

- Contrada Cafari.

Dalle ore 20:00 alle ore 11:00 sarà servito l’intero abitato di Gallina.

Si comunica inoltre che in data odierna, alle ore 20:30, verrà chiuso il serbatoio di Gallina Campo Sportivo per consentire il necessario accumulo idrico, compromesso dagli elevati consumi registrati.

Si invita la popolazione ad un utilizzo responsabile dell’acqua, evitando sprechi e usi non essenziali, al fine di limitare i disagi e favorire il rapido ritorno alla normalità del servizio.