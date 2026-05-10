Finisce con la vittoria di misura della Reggina, in un desolante “Oreste Granillo”, la semifinale del playoff del girone I di serie D tra gli amaranto e i rosanero dell’Athletic Palermo. L’annunciata protesta della parte più calda del tifo ha fatto sì che allo stadio si contassero solo un migliaio di spettatori, mentre i ragazzi della Curva Sud in corteo percorrevano il Corso Garibaldi nella speranza di potersi confrontare con i sindaci ff e con i candidati a sindaco alle elezioni di fine maggio. Lo scarso appeal della formula dei playoff di serie D, che di fatto servono a poco, ha fatto il resto.

Dal punto di vista sportivo c’è da dire che gli amaranto hanno mostrato i soliti limiti sotto porta, non riuscendo a concretizzare quanto di buono prodotto sul rettangolo di gioco. Sarà quindi un calcio di rigore a sbloccare il risultato, tenuto conto del fatto che alla Reggina bastava il pareggio per passare il turno, mentre per i rosanero l’imperativo era vincere.

Come detto, la partita si sblocca al 31° della ripresa, con il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per un fallo su Palumbo da parte del portiere Martinez, che ha molto protestato per la decisione del giudice di gara. Tocca a Di Grazia realizzare il settimo penalty della stagione in favore della Reggina, che affronta gli ultimi minuti della gara in doppia superiorità numerica per le due espulsioni di Micoli e Varela.

Adesso ad attendere la Reggina in finale ci sarà la Nissa, che avrà due risultati su tre per vincere i playoff, utili soltanto a formare la graduatoria di un eventuale ripescaggio.

Le formazioni ufficiali

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi

A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Desiato, Edera, Palumbo, Guida, Porcino, Macrì.

A. PALERMO (4-2-3-1): Martinez; Rampulla, Panaro, Crivello, Mazzotta; Lores Varela, Maurino; Zalazar, Bonfiglio, Grillo; Micoli. All. Ferraro

A disposizione: Marchese, Torres, Sanchez, Matera, Zaic, Anzelmo, Rafele, Faccetti, Grammauta.

Arbitro: Francesco Saffioti (Como). Assistenti: Andrea Zanichelli (Legnano), Davide Tranchida (Pisa). Quarto ufficiale: Emanuele Rotondo (Frattamaggiore).