Il Comune richiama i cittadini al rispetto delle raccomandazioni della Protezione civile e del Ministero della Salute: evitare di uscire nelle ore più calde, idratarsi e limitare gli sforzi fisici

Il Comune di Reggio Calabria informa la cittadinanza che per le giornate di sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 è prevista un’ondata di calore di livello arancione, mentre per lunedì 20 luglio 2026 è prevista un’ondata di calore di livello rosso, come indicato nel bollettino emesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie.

La cittadinanza è pertanto invitata ad attenersi alle buone pratiche di Protezione civile raccomandate dai protocolli internazionali, evitando di uscire nelle ore più calde della giornata, seguendo un’alimentazione corretta, indossando abiti comodi e leggeri ed evitando l’esercizio fisico nelle fasce orarie caratterizzate dalle temperature più elevate.

Tutti i comportamenti virtuosi da adottare in queste circostanze sono consultabili sul portale del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai dieci consigli utili per proteggersi dalle ondate di calore.

Per ogni necessità o urgenza sono attivi 24 ore su 24 il Numero unico di emergenza 112 e la Sala operativa del Comando di Polizia Locale, contattabile al numero 0965 53004.