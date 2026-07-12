Con il termometro che nel fine settimana ha sfiorato i 35 gradi, la prima domenica di grande caldo ha trasformato Scilla nella meta prediletta di migliaia di bagnanti, dando ufficialmente il via alla stagione balneare con numeri che solitamente si vedono solo a metà agosto.

Già dalle prime ore del mattino la panoramica che scende verso il lungomare offriva lo spettacolo delle grandi occasioni: una distesa ininterrotta di ombrelloni colorati stesa sulla spiaggia, fin sotto la maestosa rocca del Castello Ruffo, mentre gli stabilimenti balneari hanno registrato il sold-out nel giro di mezza giornata.

Non solo mare, però. Intorno all’ora di pranzo diversi visitatori si sono riversati tra i vicoli caratteristici di Chianalea. I ristoranti sulle palafitte e i bar del borgo antico hanno lavorato a pieno ritmo, tra granite al limone o al bergamotto e i tradizionali panini col pesce spada. Se il buongiorno si vede dal mattino, per la perla della Costa Viola si preannuncia una stagione rovente, e non solo per le temperature.