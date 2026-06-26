Per il settimo anno consecutivo, la Città di Siderno isserà la Bandiera Blu della Fee, il prestigioso riconoscimento assegnato alle località costiere che si distinguono per qualità ambientale, servizi, sicurezza e sostenibilità.

Quest’anno, la cerimonia assume un significato particolare, perché il passaggio del ciclone Harry dello scorso gennaio causò ingenti danni al lungomare, rischiando di compromettere seriamente la stagione balneare.

Invece, con uno sforzo straordinario di progettazione degli interventi di somma urgenza e un utilizzo virtuoso delle risorse comunali, la Città di Siderno ha saputo rialzarsi, mettendo in sicurezza il lungomare in meno di tre mesi e conquistando, anche per il 2026, la Bandiera Blu.

Per l’occasione, la cerimonia avrà luogo in prossimità del Monumento al Marinaio del Maestro Giuseppe Correale, la cui base è stata restaurata due anni fa, nel quadro della costante attenzione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni per il patrimonio artistico cittadino, in particolare per le opere del Maestro Correale, cui è dedicato, dall’inizio della consiliatura, un prestigioso concorso di pittura estemporanea.

La manifestazione di innalzamento della Bandiera Blu avrà luogo martedì 30 giugno alle ore 18 alla presenza dei rappresentanti istituzionali e del tessuto associativo cittadino.

Quest’anno, nei pressi del luogo della cerimonia verrà allestito un villaggio dedicato ai bambini, con attività ludico-ricreative, giochi e animazione.

Insomma, sarà una festa aperta alla massima partecipazione di grandi e piccini, per celebrare uno dei riconoscimenti più prestigiosi che premia l’attrattività turistica della Città di Siderno.