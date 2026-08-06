Il cantautore si è spento a Pavana accanto alla famiglia. Con le sue parole ha raccontato l’Italia, le sue ferite e intere generazioni

È morto a 86 anni Francesco Guccini, uno dei più grandi cantautori italiani. Si è spento questa mattina nella sua Pavana, circondato dalla moglie Raffaella, dalla figlia Teresa e dai familiari. Autore di brani entrati nella storia della musica e della cultura del Paese, ha raccontato generazioni, inquietudini e battaglie civili con una scrittura inconfondibile. I funerali si svolgeranno in forma privata; a settembre è prevista una cerimonia commemorativa.