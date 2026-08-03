C'è un lavoro che il pubblico difficilmente vede. È quello che inizia mesi prima dell'accensione delle luci, quando le piazze sono ancora vuote e l'estate deve ancora cominciare. Riunioni serali, richieste di autorizzazioni, ricerca di sponsor, raccolte fondi, contatti con artisti e fornitori, allestimenti e logistica: è questo il volto meno visibile dell'attività della Pro Loco Bova Marina APS, che anche quest'anno sta costruendo buona parte del calendario estivo del paese grazie all'impegno dei suoi volontari.

Dopo l’evento di lancio di Asteria Summer Edition – Fiera di Luglio, dell'Asteria Party e dello Schiuma Party, appuntamenti che hanno richiamato in piazza centinaia di persone tra famiglie, bambini e giovani, l'associazione guarda ad agosto con un nuovo ciclo di manifestazioni pensate per coinvolgere residenti e turisti. La soddisfazione per la partecipazione registrata nei primi eventi, racconta la Pro Loco sui social, rappresenta la spinta per proseguire un percorso che punta a rendere Bova Marina sempre più viva durante la stagione estiva.

Il programma entrato nel vivo in questi giorni, proseguirà il 4 agosto con l'ottava edizione della Festa dell'Emigrante, momento dedicato a chi, pur vivendo lontano, continua a mantenere un forte legame con il proprio paese d'origine. L'11 agosto sarà invece la volta della Notte Magica dei Bambini, una serata interamente pensata per i più piccoli, con animazione e attività dedicate alle famiglie.

Il grande appuntamento arriverà però il 14 agosto con la Notte Bianca Bovese, giunta alla terza edizione e dedicata al Memorial Alessio Legato. Dalle 21.30, il centro cittadino si trasformerà in un grande percorso diffuso che coinvolgerà Corso Umberto I, Piazza Municipio, Piazza Stazione e Piazza Don Ruggero Coin. Il programma prevede musica dal vivo, spettacoli, artisti di strada, negozi aperti, stand gastronomici e artigianali, in una formula che punta a valorizzare il commercio locale e a far vivere il paese fino a tarda sera.

L'edizione 2026 assumerà ancora una volta un valore simbolico particolare attraverso il ricordo del giovane Alessio Legato, scomparso tragicamente, mantenendo vivo il legame con una figura che continua a essere ricordata con affetto dalla comunità.

Dietro ciascun appuntamento resta però il lavoro silenzioso dei volontari. La Pro Loco Bova Marina, da anni protagonista dell'organizzazione di iniziative culturali, turistiche e di promozione del territorio, affianca all'attività di animazione anche progetti rivolti ai giovani, alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio locale, consolidando un ruolo sempre più centrale nella vita associativa del paese.

Un impegno che non si misura soltanto nel numero degli eventi organizzati, ma nella capacità di creare occasioni di incontro, rafforzare il senso di appartenenza e trasformare il volontariato in uno dei motori più autentici dell'estate bovese.