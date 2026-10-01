Ancora una volta, la straordinaria attenzione, il fiuto e il rigore operativo della Polizia Penitenziaria hanno smascherato e neutralizzato un piano criminoso studiato nei minimi dettagli. Una brillante operazione, condotta dal personale in servizio presso la casa circondariale di Arghillà, ha permesso di bloccare l’introduzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente all’interno del carcere.

Il piano, ordito per eludere la sorveglianza, prevedeva di sfruttare un momento di gestione sanitaria: durante l’attesa per le cure mediche presso il nosocomio, il detenuto aveva chiesto di poter accedere ai servizi igienici. È proprio in frangenti così delicati che emerge la differenza tra una semplice presenza e la vera professionalità operativa.

Un collega, accortosi di qualcosa di fortemente anomalo nei movimenti e nell’atteggiamento, ha mantenuto i nervi saldi e, all’insaputa del detenuto, ha prontamente allertato la struttura detentiva per preparare il terreno. Una mossa strategica e silenziosa che si è rivelata decisiva. Al rientro in istituto, infatti, l’altissima professionalità dei colleghi impegnati nei successivi e mirati controlli ha permesso di passare al setaccio il soggetto, rinvenendo addosso al detenuto un ingente quantitativo di droga che era pronto per essere introdotto illegalmente nei reparti detentivi.

Questo ennesimo episodio di eccellenza operativa rilancia con forza una questione ormai prioritaria per la sicurezza degli istituti penitenziari: le comunicazioni illecite tra l’interno e l’esterno del carcere sono sempre più preminenti, pervasive e pericolose.

Coordinare e tentare traffici di questa portata dimostra quanto sia fondamentale:

mantenere altissima la guardia contro ogni tentativo di elusione dei protocolli di sicurezza;

contro ogni tentativo di elusione dei protocolli di sicurezza; contrastare con fermezza l’uso abusivo di strumenti di comunicazione non autorizzati che permettono di pianificare simili azioni dall’interno delle sezioni;

che permettono di pianificare simili azioni dall’interno delle sezioni; riconoscere e valorizzare il ruolo cruciale di chi vigila ogni singolo giorno sul rispetto della legalità.

Il plauso alla «prima linea» dal delegato regionale O.S.A.P.P. Luigi Barbera

«Va rivolto un encomio sentito e le più sincere congratulazioni alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria di Arghillà — dal collega in servizio di scorta che ha fiutato l’anomalia, a tutto il personale che ha operato con precisione chirurgica al rientro.

La vostra dedizione, il vostro acume investigativo e la vostra impeccabile professionalità rappresentano lo scudo più forte a tutela della sicurezza e della legalità. Siete la vera spina dorsale dell’amministrazione penitenziaria: avanti così, orgogliosamente in prima linea».