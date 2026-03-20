Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi su viale Italia, a Reggio Calabria, coinvolgendo un’autovettura e due ciclomotori. Nell’impatto sono rimasti feriti i conducenti dei mezzi a due ruote, soccorsi sul posto ma le cui condizioni, secondo quanto riferito, non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale, che ha avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. Dagli accertamenti effettuati, è emersa una grave violazione del Codice della strada da parte del conducente dell’autovettura, motivo per cui gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di guida.