Giovedì 15 ottobre, alle ore 10:45, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria di via Aschenez, il Colonnello Massimiliano Sole incontrerà gli organi di informazione in occasione del suo recente insediamento quale Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

Nel corso dell’incontro, il Colonnello Sole presenterà alla stampa il nuovo assetto dei principali reparti dell’Arma sul territorio provinciale, caratterizzato dall’arrivo di Ufficiali recentemente destinati a importanti incarichi di comando:

- il Tenente Colonnello Pierangelo Iannicca, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria;

- il Tenente Colonnello Francesco Di Pinto, Comandante del Gruppo Carabinieri di Locri;

- il Capitano Alessandro Bonsignore, Comandante della Compagnia Carabinieri di

Reggio Calabria;

- il Capitano Francesco Severi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Melito Porto

Salvo;

- il Capitano Emanuele Palombi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Locri;

- il Capitano Guido Rosati, Comandante della Compagnia Carabinieri di Palmi.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare sei Marescialli Allievi, frequentatori del terzo anno della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, attualmente impegnati presso i reparti dell’Arma della provincia di Reggio Calabria nell’ambito del Training on the Job, specifica prerogativa dell’Arma dei Carabinieri che consente agli Allievi di affiancare il personale in servizio e acquisire, direttamente sul campo, esperienza nelle attività operative e nel rapporto quotidiano con il territorio e i cittadini.