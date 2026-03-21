Da martedì 24 marzo sarà attivo, presso la Polizia Locale di Reggio Calabria, il servizio di attestazione di inutilizzabilità dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo. In ossequio alla legge 14 del 26 gennaio 2026, la Polizia Locale a domanda degli interessati e previa ispezione del veicolo e potrà attestare, ove ne ricorrano le condizioni di legge, l'inutilizzabilita del veicoli sottoposti a fermo amministrativo (fiscale) consentendone così la rottamazione e la conseguente radiazione dal PRA.

Il servizio, che sarà a titolo oneroso, contribuirà certamente alla rottamazione di numerosi veicoli in stato di abbandono e pertanto ad eliminare pericoli per l'ambiente e restituire decoro urbano ad alcune aree cittadine.

La Polizia Locale e per essa il Comune di Reggio Calabria è tra i primi ad attivare il servizio non solo in Calabria ma in tutto il Sud Italia.

Da martedì sul portale dell'Ente sarà pubblicata la modulistica con tutte le relative informazioni.