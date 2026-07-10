I preziosi, del valore di oltre 125 mila euro, sottratti con la tecnica del falso carabiniere
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Gioielli in oro per oltre 125 mila euro, sottratti con una truffa a un'anziana di Reggio Calabria, sono stati recuperati dalla Polizia di Stato. Due persone sono state denunciate, gravemente indiziate di truffa aggravata. Il recupero è avvenuto durante un controllo della Polizia Stradale di Sala Consilina (Salerno) lungo l'autostrada. In un'auto con a bordo i due denunciati, gli agenti hanno trovato uno zaino nascosto contenente i preziosi, senza che gli occupanti fornissero una plausibile giustificazione del possesso.
Le indagini hanno accertato che i gioielli erano stati consegnati dalla vittima a una donna, presentatasi nella sua abitazione dopo una telefonata di un falso appartenente alle forze dell'ordine, che aveva prospettato la necessità di verificare i beni custoditi in casa. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria. Dagli accertamenti sono emerse anche irregolarità nella gestione del veicolo utilizzato dai due denunciati, noleggiato senza gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.