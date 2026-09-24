Il gruppo avrebbe iniziato a pubblicare quelli che definisce "The Italy Files": 150 gigabyte di dati che sostiene di aver sottratto a sistemi riconducibili alla pubblica amministrazione italiana
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Nuovo capitolo nel furto di dati sensibili di clienti della banca inglese Revolut. Il gruppo hacker "IamNotAVillain”, che nelle scorse settimane ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, avrebbe iniziato a pubblicare sul dark web quelli che definisce "The Italy Files": una raccolta che conterrebbe 150 gigabyte di dati che gli hacker sostengono di aver sottratto a sistemi riconducibili alla pubblica amministrazione italiana.
Si tratterebbe, a loro dire, di informazioni personali relative a funzionari pubblici, caselle di posta elettronica compromesse, passaporti, tessere sanitarie e documenti diplomatici di cui starebbero mostrando alcune anteprime. La polizia postale già nelle scorse settimane ha avviato indagini sulla vicenda.
L'inchiesta è stata aperta dalla procura di Reggio Calabria perché gli hacker hanno 'bucato' la fintech inglese attraverso e-mail istituzionale compromessa appartenente alla prefettura reggina. Sul caso ha acceso un faro anche la Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo.