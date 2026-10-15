Due giovani Ufficiali della Guardia di Finanza hanno assunto il comando delle Sezioni Operative Navali di Reggio Calabria e Roccella Jonica, rispettivamente il Capitano Antonio Valente ed il Sottotenente Francesco Esposito.

Il Capitano Antonio Valente, 31 anni, originario di Benevento (BN), si insedia dopo aver ricoperto molteplici incarichi operativi in territorio siciliano, nello specifico presso la Stazione Navale di Manovra di Messina, in qualità di Comandante della Sezione Unità Navali e del Guardacoste 127 «Finanziere Zoccola» dal 2022 al 2024 e del Pattugliatore Veloce 9 «Finanziere Cinus» dal 2024 al 2026, ove, tra le altre cose, ha preso parte a missioni sotto l’egida dell’Agenzia Europea FRONTEX, anche in teatri d’impiego esteri. Laureato in Giurisprudenza, è altresì in possesso di un Master di II Livello in «Security e Intelligence».

Il Sottotenente Francesco Esposito, 35 anni, originario di Vico Equense (NA), si insedia dopo aver maturato esperienze operative importanti in Sardegna, prima presso la Sezione Operativa Navale di Sant’Antioco e poi presso la Stazione Navale di Cagliari, oltre ad essere stato impiegato in scenari operativi esteri nell’ambito delle attività del Nucleo di Frontiera Marittima in Albania. Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Economiche ed in Scienze dei Servizi Giuridici, il Sottotenente Esposito è in possesso di un Master di II Livello in «Diritto Tributario» e di un Master di I Livello in «Criminologia» ed ha frequentato la 28esima edizione del prestigioso corso da «Investigatore Economico Finanziario» presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Ostia.

Il Comandante del Reparto Aeronavale Calabria, Ten. Col. Stefano Leccia, ha augurato buon lavoro ai nuovi arrivati, sottolineando l’importanza strategica che rivestono i reparti da loro, ora, diretti.