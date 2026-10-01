Al centro del dibattito la problematica che da anni affligge il territorio e crea profondo allarme sociale durante la stagione di caccia con vere e proprie imboscate di gruppi criminali

Si è tenuto un importante incontro istituzionale presso la Prefettura di Reggio Calabria, che ha visto protagonista il Prefetto, Clara Vaccaro, e una delegazione del Circolo Cacciatori Naturalisti Palmesi. Al centro del dibattito, una problematica che da anni affligge il territorio e crea profondo allarme sociale: le frequenti rapine subite dai cacciatori durante l'esercizio della loro attività venatoria nelle aree rurali della Piana. Ogni stagione di caccia, infatti, si ripresenta con regolarità la piaga di vere e proprie imboscate, in cui gruppi criminali prendono di mira i cacciatori, creando un clima di paura e insicurezza.

Durante il confronto, i rappresentanti dei cacciatori, il presidente Antonio Gangemi e l'avvocato Pasquale Aquino, hanno esposto le dinamiche di tali episodi, sottolineando come queste azioni rappresentino attentati alla tranquillità di un'intera comunità. È stata chiesta una maggiore sorveglianza nelle zone più isolate e sensibili. Da parte sua, il Prefetto ha manifestato la massima attenzione verso la questione. Ed è stato assicurato che si troveranno insieme delle soluzioni al fine di prevenire gli illeciti.

«Desideriamo ringraziare la Dott.ssa Vaccaro per l'eccezionale disponibilità e competenza- affermano in una nota i cacciatori naturalisti palmesi - ha dimostrato una profonda conoscenza delle problematiche del settore e una concreta determinazione nel voler garantire a tutti noi di poter praticare la caccia in condizioni di massima sicurezza. Il confronto è stato serrato, fattivo e molto promettente. È già stato programmato un nuovo incontro a breve per individuare soluzioni operative concrete sul territorio».

Il Circolo Cacciatori Naturalisti Palmesi è un'associazione attiva nel comune di Palmi, che unisce la passione per la tradizione venatoria alla tutela e alla conoscenza del territorio naturale calabrese. Fondato originariamente da un nucleo di giovani appassionati, oggi raggruppa più di 100 soci di ogni età ed estrazione sociale. L'associazione organizza periodicamente eventi aperti al pubblico. I membri collaborano anche in interventi di recupero di fauna selvatica in difficoltà e promuovono regolarmente iniziative si solidarietà tra cui raccolte alimentari benefiche a supporto delle famiglie bisognose del territorio.