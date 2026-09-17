Sul luogo dell’incidente sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione

Ancora sangue sulla 106. A Bovalino, precisamente all’altezza del ponte Careri, uno scontro frontale tra due auto ha causato la morte di una donna M. D. originaria di Gioiosa Jonicae e 4 sono i passeggeri rimasti feriti. Di questi uno è in gravi condizioni. Si tratta della conducente della Fiat Panda che è stata trasportata in elisoccorso al Grande ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

A causa dell’incidente tra due veicoli la strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico a. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul luogo dell’incidente sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione.