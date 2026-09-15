Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto a cancellare gli ultimi eventi delle Feste Mariane. A comunicare la decisione è stato il sindaco Francesco Cannizzaro

Il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore a Reggio ha reso impossibile lo svolgimento in sicurezza degli ultimi appuntamenti in programma per la serata conclusiva della Festa di Madonna. Per questo motivo sono stati annullati sia il concerto di Mannarino sia il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio.

A dare comunicazione della decisione è stato il sindaco Francesco Cannizzaro:

«A causa delle condizioni climatiche avverse e dell’evidente impossibilità di garantire un regolare svolgimento, il concerto di Mannarino e lo spettacolo dei fuochi d’artificio sono annullati».