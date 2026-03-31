Il camion è rimasto di traverso sulla carreggiata, ferito il conducente. Sul posto le squadre Anas e forze dell’ordine, intervenuto anche l’elisoccorso

Incidente questo pomeriggio lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Rosarno (RC) e Mileto (VV). Coinvolto un mezzo pesante, che è rimasto di traverso sulla carreggiata, motivo per cui è stato temporaneamente chiuso il tratto al km 374,600, in direzione nord.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, il conducente del mezzo è rimasto ferito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine e l'elisoccorso del 118, per la gestione dell’emergenza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Per il traffico diretto a nord si consiglia l’uscita allo svincolo di Rosarno, proseguimento lungo la SS 18 e successivo rientro in autostrada allo svincolo di Sant’Onofrio.