Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è ricoverato al Gom. La donna ha riportato diverse fratture. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto

Restano gravi le condizioni del bambino di 8 anni coinvolto nel violento incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gallico e Reggio Porto, in direzione sud.

Il piccolo ha riportato un importante trauma cranico ed è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove i medici lo tengono costantemente sotto osservazione per monitorarne l'evoluzione clinica.

La madre, che viaggiava con lui a bordo dell'autovettura, è stata invece ricoverata in un altro reparto del Gom per le fratture riportate nell'impatto. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale tra Gallico e Reggio Porto in direzione sud e provocando lunghe code e rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell'ordine e il personale incaricato della gestione della viabilità. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire le cause che hanno portato allo schianto.