Una grave intimidazione scuote la comunità di Siderno. Nella notte appena trascorsa ignoti hanno tentato di dare alle fiamme l'automobile di Davide Lurasco, avvocato penalista e Presidente del Consiglio Comunale della città. Sotto al veicolo, parcheggiato proprio sotto l'abitazione del professionista, è stata trovata una bottiglia piena di benzina nel chiaro intento di farlo esplodere. In questi minuti la zona è interdetta per consentire i rilievi della Scientifica e l'intervento delle forze dell'ordine, al lavoro per raccogliere ogni elemento utile a risalire ai responsabili.

Sull'episodio è intervenuta immediatamente la sindaca Mariateresa Fragomeni, esprimendo una condanna fermissima e totale a nome di tutta l'amministrazione: «Ancora un atto criminale che offende e mortifica questa città – le sue parole - ancora una volta c'è chi pensa che la prevaricazione, l'odio e la violenza possano cambiare il corso degli eventi».

Un messaggio forte, volto a far sentire subito la vicinanza delle istituzioni alla vittima dell'intimidazione: «Davide non è solo. Nessun cittadino di Siderno è solo di fronte alle intimidazioni ed alla violenza. Questa città sta cambiando, cambierà e nessuno potrà fermare questo cambiamento. Nessuno si volterà più dall'altro lato. Perché Siderno è viva, oggi più che mai. E Siderno non torna indietro, fatevene una ragione». Le indagini sono in corso a 360 gradi, senza escludere alcuna pista.