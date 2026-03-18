È stata una notte di poggia e vento forte quella appena trascorsa che ha investito soprattutto le zone dell’entroterra reggino sul versante ionico. I disagi maggiori si sono registrati a Stilo, dove è crollato la signora Stella, miracolosamente scampata al disastro e che sta bene.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monasterace per verificare la situazione, attivando il gruppo movimento terra e anche l'Usar, una squadra specializzata e addestrata per la ricerca e il salvataggio in scenari complessi come crolli, terremoti, esplosioni o inondazioni, con l’obiettivo di scongiurare la presenza di eventuali vittime. Stando ai primi rilievi, si tratta di un importante frana e il materiale precipitato dal terrapieno sarebbe stato in grado di provocare vittime se si fosse abbattuto su qualche passante.

Anche a Benestare nelle ultime 48 ore il territorio comunale è stato interessato da precipitazioni intense e persistenti. Tali condizioni meteorologiche hanno determinato situazioni di criticità, con segnalazioni di smottamenti e fenomeni franosi in diverse aree del territorio. Per questo motivo il sindaco Domenico Mantegna ha disposto per la giornata di oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale al fine di consentire le necessarie verifiche sulle condizioni di sicurezza del territorio e della rete viaria.

A Caulonia è stata chiusa la strada di località Tarantino che porta al cimitero, a causa di una frana che ha invaso la sede stradale impedendo il passaggio delle auto.