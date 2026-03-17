Caulonia, appello di Lancia a Cagliuso: «Nomini Maiolo assessore esterno»

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martedì17 marzo2026
martedì17 marzo2026
Ilario Balì
Ilario BalìGiornalista

Trentatre anni, giornalista con una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria. Sin da ragazzo il suo interesse è stato rivolto al giornalismo e alla comunicazione. A fine 2004 ha sostenuto il tirocinio universitario presso l’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria. Il contatto con un quotidiano vero e proprio nel 2006, da collaboratore con Calabria Ora (poi L'Ora della Calabria). La collaborazione si è intensificata dal 2010 fino alla chiusura (giugno 2014), periodo nel corso del quale alla normale attività di collaboratore è seguita quella di redattore. Da settembre 2015 a maggio 2016 ha collaborato come pagellista per la testata calciomercato.it. Da ottobre 2016 a maggio 2017 ha ricoperto l’incarico di redattore nel quotidiano regionale Cronache delle Calabrie, diretto da Paolo Guzzanti.

La proposta

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17 marzo 2026
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17 marzo 2026
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16 marzo 2026
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12 marzo 2026
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il caso

Caulonia, frasi sessiste in Consiglio comunale? La vicenda finisce in tribunale

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Parere negativo

Agnana, la Soprintendenza boccia il progetto del parco eolico

11 marzo 2026
Ore 05:30
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Verso la Capitale

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9 marzo 2026
Ore 13:00
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Tensione risolta

Chiede giustizia minacciando un gesto estremo: scende dalla gru Antonio Cuppari

6 marzo 2026
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