In data odierna, i Carabinieri della Compagnia di Melito di Porto Salvo unitamente a militari della Stazione di Saline di Montebello Jonico, hanno rintracciato e tratto in arresto un soggetto destinatario di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

L’uomo deve espiare in carcere la pena di un anno di reclusione essendo stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 C.P. (furto in abitazione aggravato)

Le indagini hanno trovato riscontro nella Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, confermata da quella della Corte D'Appello e divenuta definitiva all'inizio di quest'anno.

A seguito dell'emissione del provvedimento di carcerazione, l'uomo si era reso immediatamente irreperibile nel tentativo di sottrarsi alla giustizia. Soltanto dopo lunghe, silenti e articolate attività di ricerca, durate oltre una settimana, è stato possibile porre fine al suo allontanamento. Il soggetto è stato infatti individuato e catturato quest'oggi all'interno di un'abitazione intestata ad una terza persona, utilizzata come sicuro rifugio. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso il competente Istituto di Detenzione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.