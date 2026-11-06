L'ex consigliere regionale della Calabria Domenico Creazzo è stato assolto dall'accusa di scambio elettorale politico-mafioso nel processo d'appello bis celebrato a Reggio Calabria nell'ambito dell'inchiesta "Eyphemos" della Dda contro la cosca Alvaro di Sinopoli. Assolti dalla stessa accusa anche il fratello dell'ex sindaco di Sant'Eufemia d'Aspromonte, Antonino Creazzo, e Domenico Alvaro, per il quale è stata rideterminata la condanna a 20 anni e 3 mesi di reclusione per associazione mafiosa.

Eletto nel 2020 con la lista di Fratelli d'Italia, Creazzo era stato coinvolto nell'operazione antimafia assieme al fratello Antonino. Entrambi erano stati arrestati pochi giorni dopo l'elezione a Palazzo Campanella di Domenico Creazzo, quando quest'ultimo era ancora sindaco di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Secondo la Dda, l'ex consigliere regionale avrebbe accettato la promessa di procurargli voti fatta al fratello Antonino da parte di Domenico Alvaro.

Il nuovo giudizio si è reso necessario dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio le condanne a 10 anni di carcere inflitte ai fratelli Creazzo. La Corte d'appello ha assolto anche l'imputato Bruno Modafferi, precedentemente condannato a 13 anni, e Giuseppe Crea. Rideterminata, invece, a un anno e sei mesi la pena per Rocco Laurendi, mentre all'imputato Carmine Quartuccio sono state riconosciute le attenuanti generiche.