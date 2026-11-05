Paura nel pomeriggio di oggi a Locri, dove un violento incendio ha devastato un ampio capannone nel centro cittadino. La densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza ha immediatamente allarmato i residenti della zona, che hanno fatto scattare le richieste di soccorso ai numeri d'emergenza. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco per arginare l'avanzare delle fiamme ed evitare che il rogo si propagasse alle strutture vicine, tra cui alcune abitazioni e terreni agricoli circostanti. Una volta domato il fuoco e completata la bonifica del sito, i tecnici dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per risalire all'origine del rogo.