La misura colpisce un personaggio apicale all’interno della consorteria mafiosa. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio
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La Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, coordinata dalla procura distrettuale diretta da Giuseppe Borrelli, ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni - p er un valore complessivo stimato in circa 6 milioni di euro - riconducibili a un elemento apicale della cosca Barbaro di Platì.