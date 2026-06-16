La Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, coordinata dalla procura distrettuale diretta da Giuseppe Borrelli, ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni - per un valore complessivo stimato in circa 6 milioni di euro - riconducibili a un elemento apicale della cosca Barbaro di Platì.