L'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Ecco chi sono i soggetti coinvolti
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Di seguito l’elenco delle persone indagate nell’ambito dell’operazione “Metameria“, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria:
- BARRECA Filippo, nato a Reggio Calabria il 9.10.1956,
- LABATE Antonino nato a Reggo Calabria 11.12.1977,
- LABATE Francesco nato a Reggio Calabria il 03.09.1980,
- BARRECA Luana nato a Reggio Calabria l’ 8.1.1981, (domiciliari)
- CALABRO’ Domenico nato a Reggio Calabria il 16.08.1957,
- PALUMBO Filippo nato a Melito Porto Salvo (RC) il 04.09.1951,
- POLITI Pasquale nato a Melito Porto Salvo il 27.03.1970,
- MONORCHIO Antonino nato a “Le Locle” (CH – Svizzera cantone francese) il 08.11.196,
- LATELLA Antonino, detto “Nino”, nato a Reggio Calabria il 02.03.1949,
- ESPOSITO Antonino, nato a Reggio Calabria il 15.09.1959,
- LEUZZO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 22.11.1967,
- GATTUSO Demetrio nato a Reggio Calabria il 08.10.1957,
- ARICO’ Francesco nato a Villa San Giovanni il 04.08.1958,
- CONDELLO Demetrio, nato a Reggio Calabria il 23.06.1979,
- CONDELLO Giandomenico, nato a Reggio Calabria l’01.02.1980,
- GERMANO’ Luigi, nato a Reggio Calabria il 23.11.1974,
- GERMANÒ Santo, nato a Reggio Calabria il 02.08.1971,
- G. F., nato a Reggio Calabria il 12.08.1978,
- PIZZIMENTI Nicola, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 06.05.1979
- TRAPANI Bruno, nato a Reggio Calabria il 13.03.1957,
- TRAPANI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 16.10.1958
- FRACAPANE Giovanbattista nato a Reggio Calabria il 09.04.1987,
- FOTI Giovanni Battista nato a Melito Porto Salvo (RC) il 16.10.1978,
- BELLINI Marcello nato a Agrigento il 12.01.1976,
- CAMPOLO AMATO Salvatore nato a Reggio Calabria 27.01.1987, (domiciliari)
- DE STEFANO Carmine nato a Reggio Calabria l’01.3.1968,
- LIBRI Antonio, detto “Totò” nato a Reggio Calabria il 27.12.1983,
- CANZONIERI Donatello, nato a Reggio Calabria il 09.05.1975,