Di seguito l’elenco delle persone indagate nell’ambito dell’operazione “Metameria“, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria:

  1. BARRECA Filippo, nato a Reggio Calabria il 9.10.1956,
  2. LABATE Antonino nato a Reggo Calabria 11.12.1977,
  3. LABATE Francesco nato a Reggio Calabria il 03.09.1980,
  4. BARRECA Luana nato a Reggio Calabria l’ 8.1.1981, (domiciliari)
  5. CALABRO’ Domenico nato a Reggio Calabria il 16.08.1957,
  6. PALUMBO Filippo nato a Melito Porto Salvo (RC) il 04.09.1951,
  7. POLITI Pasquale nato a Melito Porto Salvo il 27.03.1970,
  8. MONORCHIO Antonino nato a “Le Locle” (CH – Svizzera cantone francese) il 08.11.196,
  9. LATELLA Antonino, detto “Nino”, nato a Reggio Calabria il 02.03.1949,
  10. ESPOSITO Antonino, nato a Reggio Calabria il 15.09.1959,
  11. LEUZZO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 22.11.1967,
  12. GATTUSO Demetrio nato a Reggio Calabria il 08.10.1957,
  13. ARICO’ Francesco nato a Villa San Giovanni il 04.08.1958,
  14. CONDELLO Demetrio, nato a Reggio Calabria il 23.06.1979,
  15. CONDELLO Giandomenico, nato a Reggio Calabria l’01.02.1980,              
  16. GERMANO’ Luigi, nato a Reggio Calabria il 23.11.1974,
  17. GERMANÒ Santo, nato a Reggio Calabria il 02.08.1971,
  18. G. F., nato a Reggio Calabria il 12.08.1978,
  19. PIZZIMENTI Nicola, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 06.05.1979
  20. TRAPANI Bruno, nato a Reggio Calabria il 13.03.1957,       
  21. TRAPANI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 16.10.1958
  22. FRACAPANE Giovanbattista nato a Reggio Calabria il 09.04.1987,
  23. FOTI Giovanni Battista nato a Melito Porto Salvo (RC) il 16.10.1978,                      
  24. BELLINI Marcello nato a Agrigento il 12.01.1976,
  25. CAMPOLO AMATO Salvatore nato a Reggio Calabria 27.01.1987, (domiciliari)
  26. DE STEFANO Carmine nato a Reggio Calabria l’01.3.1968,
  27. LIBRI Antonio, detto “Totò” nato a Reggio Calabria il 27.12.1983,
  28. CANZONIERI Donatello, nato a Reggio Calabria il 09.05.1975,