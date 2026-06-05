Reggio Calabria ospita oggi la Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri in occasione del 212° anniversario della fondazione, un appuntamento storico che, per la prima volta, vede le celebrazioni svolgersi fuori da Roma. La cerimonia si tiene sul Lungomare Falcomatà, nell’area dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei vertici dell’Arma e delle principali autorità civili e militari. A fare gli onori di casa sarà il neo sindaco Francesco Cannizzaro, alla sua prima uscita pubblica dopo la proclamazione.