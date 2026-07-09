Anas interromperà il traffico in entrambe le direzioni tra l'1 e le 7 di domenica 19 luglio per facilitare le operazioni del Genio Militare. Previsti percorsi alternativi per mezzi pesanti e veicoli leggeri

Per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico in piena sicurezza, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio si renderà necessaria la chiusura al traffico del tratto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” compreso tra gli svincoli di Mileto e Rosarno in provincia di Reggio Calabria. Lo rende noto l’Anas. Il provvedimento sarà in vigore in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 01:00 alle ore 07:00 di domenica 19 luglio, fatte salve eventuali diverse esigenze che dovessero essere rappresentate dal Genio Militare e che saranno opportunamente comunicate.

Per garantire la fluidità del traffico durante le ore di chiusura, saranno operativi appositi percorsi alternativi.

I veicoli in transito in direzione Nord saranno obbligatoriamente deviati con uscita allo svincolo di Rosarno. I mezzi pesanti dovranno proseguire lungo la ss 682 “Jonio-Tirreno”, la ss 106 “Jonica” e la SS 280 “dei Due Mari”, per poi rientrare in A2 allo svincolo di Lamezia Terme. I veicoli leggeri potranno, in alternativa, utilizzare la viabilità locale per raggiungere la statale 18 e proseguire verso Nord, con possibilità di rientro in autostrada agli svincoli di Mileto o Sant’Onofrio.

Per chi viaggia in direzione Sud, la circolazione sarà gestita in base alla tipologia di veicolo: i mezzi pesanti di lunga percorrenza dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lamezia Terme, proseguendo lungo la ss 280 “dei Due Mari”, la SS106 “Jonica” e la ss 682 “Jonio-Tirreno” fino al rientro in A2 presso lo svincolo di Rosarno. Per i veicoli leggeri, invece, è prevista l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sant'Onofrio, con prosecuzione lungo la ss 18 “Tirrena Inferiore” fino al rientro in A2 allo svincolo di Rosarno.