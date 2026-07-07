«Il metodo degli annunci preventivi, utilizzati come foglia di fico per poi procedere in tutt'altra direzione, sembra già rappresentare il biglietto da visita della nuova amministrazione di centrodestra guidata da Cannizzaro».

Lo afferma il segretario della Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, Giuseppe Panetta.

«Prima era stato annunciato che non sarebbe stato confermato alcun dirigente e, invece, alla prova dei fatti le prime nomine del primo cittadino hanno confermato e promosso i dirigenti in carica. Poi è stata anticipata la nomina del vicesindaco, individuato nella figura del magistrato Mariagrazia Arena, trasmettendo l'idea di una giunta di alto profilo istituzionale. La composizione finale dell’esecutivo, però, ha restituito un quadro ben diverso, nel quale hanno prevalso logiche di equilibrio politico e di spartizione».

«Il Partito Democratico non esprime giudizi preventivi sull'azione amministrativa. Valuteremo il sindaco e la sua giunta esclusivamente sulla base dei risultati e delle scelte che saranno assunte, augurandoci sinceramente che possano contribuire al progresso della città. Da parte nostra non mancherà un'opposizione seria, responsabile e rigorosa, sempre orientata esclusivamente alla tutela degli interessi di Reggio Calabria».

Panetta, infine, augura buon lavoro al sindaco, alla Giunta, all’intero Consiglio comunale e ai consiglieri del Pd e al neocapogruppo Marcantonino Malara.