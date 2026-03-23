Si è verificato lungo la SP1, nei pressi della sede dell’istituto Nautico “Severi”. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini

Un inquietante episodio ha turbato la quiete notturna a Gioia Tauro. Nella notte scorsa, intorno alle ore 2:00, un violento incendio ha avvolto due automobili parcheggiate lungo la SP1, vicino la sede dell’istituto nautico “Severi”, di fronte la chiesa di San Gaetano Catanoso. Spavento tra i residenti della zona allertati dalle fiamme, che sarebbero partite da un primo veicolo e che, in breve tempo, si sarebbero propagate al secondo, causando una situazione di emergenza.

Incendio auto a Gioia Tauro, indagini in corso

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare l'incendio, riuscendo a evitare che le fiamme si estendessero. In concomitanza sono giunti sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato un'indagine per stabilire le origini del rogo.