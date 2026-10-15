Diciassette punti distribuiti nelle cinque province calabresi, di cui cinque nel Cosentino. È quanto riporta il documento intitolato “Mappa presidi Calabria categoria autotrasporto”, che elenca località, riferimenti organizzativi e partecipanti.

Nel territorio di Cosenza vengono indicati il nodo Sibari-Frascineto-Villapiana, la statale 18 tra Santa Maria del Cedro e Tortora, l’area Montalto Uffugo-Cosenza Nord-Rende, San Lucido e Guardia Piemontese.

Il documento non specifica date, orari o durata delle iniziative. L’elenco non consente quindi di stabilire quali presidi siano effettivamente attivi né di confermare blocchi, deviazioni o rallentamenti della circolazione.

I cinque presidi indicati nel Cosentino

La sezione dedicata alla provincia di Cosenza comprende cinque voci, alcune delle quali richiedono una precisazione del punto esatto:

  • Sibari-Frascineto-Villapiana: uscita autostradale
  • Statale 18, Santa Maria del Cedro-Tortora: tratto dell’Alto Tirreno cosentino, senza specificare il luogo di concentramento.
  • Montalto Uffugo-Cosenza Nord-Rende: previsti circa cinquanta camion
  • San Lucido: protesta presso la rotonda
  • Guardia Piemontese: vari punti della statale 18

Le località nelle altre province calabresi

Reggio Calabria

Nella provincia reggina sono elencati due punti: il porto di Gioia Tauro e Grotteria Mare, in corrispondenza dello svincolo della statale 682 Jonio-Tirreno.

Vibo Valentia

Tre le voci riportate per il Vibonese: un presidio denominato “Raffineria VV” e lo svincolo di Sant’Onofrio e Vazzano. 

Catanzaro

La sezione catanzarese comprende sei voci:

  • area nei pressi dell’aeroporto di Lamezia Terme, con riferimento a un distributore Agip
  • Marcellinara
  • Vena di Maida
  • Falerna
  • località “CARAFFS.FLORO”
  • Caraffa

Crotone

Per il Crotonese è indicato un presidio in località Passovecchio, a Crotone.