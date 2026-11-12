Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17, in Via de Nava a Reggio Calabria, dove una volante della Polizia e una motocicletta sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente casuale. A seguito dell'impatto, il veicolo di servizio delle forze dell'ordine ha riportato diversi danni, mentre il conducente del motociclo è rimasto costantemente cosciente ed è stato subito assistito sul posto.

Gli agenti e il personale preposto sono intervenuti sul luogo del sinistro per effettuare i dovuti accertamenti e i rilievi di rito, necessari a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e a gestire la viabilità cittadina nell'ora di punta.