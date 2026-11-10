Recuperato e trasferito al Ministero dell'Agricoltura, il tronco dell'albero ultracinquecentenario è stato collocato in via XX Settembre di fronte alla sede istituzionale

Per oltre cinque secoli aveva vegliato sulla piazza di San Lorenzo, attraversando generazioni, cambiamenti e pagine di storia. Poi, nella notte tra il 12 e il 13 febbraio scorso, la furia del maltempo lo aveva abbattuto, lasciando un vuoto nel cuore del piccolo centro dell'Area Grecanica. A distanza di nove mesi, l'olmo monumentale di San Lorenzo ha trovato una nuova casa, nel cuore di Roma, dove il suo tronco è stato recuperato, trattato e collocato nell'aiuola demaniale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in via XX Settembre.

Una seconda vita per uno degli alberi più antichi della Calabria, diventato adesso testimonianza permanente del patrimonio arboreo nazionale. Chi percorre la strada romana può fermarsi ad ammirarlo e fotografarlo, come accade davanti a un monumento storico. Perché monumento, del resto, quell'olmo lo era già, riconosciuto ufficialmente nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia.

Oltre 500 anni di età, una circonferenza del tronco di 5,10 metri e un'altezza di 10 metri, secondo la scheda ufficiale della Direzione generale delle foreste. L'Ulmus minor di San Lorenzo rappresentava un patrimonio botanico e storico di straordinario valore, legato indissolubilmente all'identità del paese. Secondo una delle tradizioni locali, la sua piantumazione risalirebbe addirittura al 1498, mentre un'altra ne attribuisce l'origine ai monaci basiliani intorno al 1250.

La sua caduta, provocata dalla violenta tempesta di febbraio, aveva suscitato una commozione profonda. Il sindaco Sandro Polimeni aveva proclamato il lutto cittadino, una decisione tanto insolita quanto significativa, con la quale l'amministrazione comunale aveva voluto riconoscere pubblicamente il valore dell'albero per la comunità. Un gesto che aveva trasformato la perdita di un monumento naturale in un momento di partecipazione e memoria.

La storia, tuttavia, non si è conclusa con il crollo. Su iniziativa del Comune nata dalla proposta del consigliere comunale Lorenzo Spizzica, l'olmo è stato trasferito nella Capitale, avviando un percorso di recupero e valorizzazione che ha coinvolto istituzioni e personale specializzato. L'iniziativa ha consentito di preservare parte del grande albero e di restituirgli una funzione monumentale, seppure lontano dalla piazza nella quale era cresciuto.

Determinante è stato l'intervento della Direzione generale delle foreste del MASAF, che ha promosso il trattamento e la sistemazione del tronco nell'area ministeriale. Un'operazione resa possibile anche grazie al lavoro del carabiniere forestale Claudio Iannì, di due operai forestali del CUFAA e del consegnatario del Ministero Marco Abbate, impegnati nelle attività necessarie alla nuova collocazione.

La destinazione romana assume un significato particolare anche per il luogo scelto. Via XX Settembre, nel cuore istituzionale della Capitale, ospita adesso una testimonianza materiale della storia di San Lorenzo, portando nella città simbolo dell'Unità nazionale un frammento dell'identità di un piccolo borgo calabrese.

Il trasferimento era stato annunciato nei mesi scorsi nell'ambito di un progetto più ampio di valorizzazione dell'olmo, con la previsione di destinare alcune sue sezioni agli spazi del Ministero. La collocazione nell'aiuola di via XX Settembre rappresenta adesso un risultato concreto di quel percorso, che ha trasformato i resti dell'albero in un simbolo di memoria e sensibilizzazione ambientale.

La memoria dell'olmo continuerà a essere celebrata anche in Calabria. Domani, mercoledì 11 novembre, alle 17:30, nella Sala San Giorgio della Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Chiesa degli Artisti promuoveranno l'incontro culturale «In platea sub ulmo», dedicato al valore storico e simbolico del patriarca verde. All'iniziativa, coordinata dalla presidente del CIS Loreley Rosita Borruto, parteciperanno anche il sindaco di San Lorenzo Sandro Polimeni, il poeta Antonio Zavettieri e il professor Fortunato Mangiola. Un'occasione per ripercorrere la storia dell'albero e il legame profondo che continua a unirlo alla comunità laurentina.

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A darne notizia il sindaco Sandro Polimeni. San Lorenzo è uno dei comuni più colpiti dal ciclone Harry a gennaio, ed oggi fa di nuovo i conti con l’emergenza maltempo

Rimane infatti il legame con San Lorenzo, con quella piazza Regina Margherita dove l'olmo aveva accompagnato la vita quotidiana di intere generazioni, diventando un riferimento per gli abitanti e un elemento riconoscibile del paesaggio urbano. Un legame che la distanza geografica non cancella e che, attraverso questa iniziativa, acquista una dimensione nazionale.

Da San Lorenzo a Roma, dalla piazza di un borgo dell'Aspromonte a una delle strade più importanti della Capitale. Il viaggio dell'olmo monumentale racconta una storia rara, nella quale anche un albero abbattuto può continuare a custodire la memoria di un territorio. E quello che a febbraio sembrava un addio definitivo è diventato, nove mesi dopo, un nuovo capitolo della sua storia.