La Polizia di Stato ha svolto, lo scorso 12 marzo, numerosi controlli su strada, presso i centri di rottamazione e di trattamento di rifiuti speciali e metallici, sulle aree e linee FS della regione.

L’attività è stata svolta dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria nell'ambito dell'Operazione "Prevenzione e repressione reati dei furti di materiali ferrosi già 'Oro Rosso' " dedicata, a livello nazionale, al contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario.

La finalità dei controlli è di intercettare ed interrompere la filiera di illegalità legata al c.d. “oro rosso”, attraverso verifiche sulle autorizzazioni all’esercizio dell’attività ed al trattamento dei materiali nei centri di rottamazione, nonché sul rispetto delle normative ambientali e sulla tracciabilità dei metalli trattati.

I controlli effettuati dal personale della Polizia Ferroviaria, confermano l’elevata e costante attenzione sui furti di rame in ambito ferroviario, causa di considerevoli danni economici alle imprese e di disagi alla cittadinanza nella fruizione dei servizi pubblici e di pubblica utilità.