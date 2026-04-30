Notte di paura a Reggio Calabria nei giorni scorsi. Tra il 27 ed il 28 aprile un uomo ha violato il divieto di avvicinamento ai propri genitori nella zona collinare a Sud della città. Per motivi, ancora in corso di accertamento, ha cosparso di benzina il perimetro dell’abitazione dei familiari e una delle autovetture di famiglia. Determinante è stato l’intervento degli uomini delle Volanti della Polizia di Stato che, prima che la situazione degenerasse, hanno bloccato l’uomo. Lo hanno portato in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.