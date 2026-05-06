Il Comune di Caulonia comunica che due persone sono state identificate e multate per abbandono illecito di rifiuti all’interno del parco giochi di Caulonia Marina. I trasgressori — distinti e non collegati tra loro — sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza in dotazione alla Polizia Municipale, comandata dalla dott.ssa Serena Scuderi, che ha condotto un lavoro certosino di identificazione.

Le immagini, acquisite nell’ambito di una attività di presidio sistematico dell’area, mostrano chiaramente i due soggetti nell’atto di abbandonare rifiuti nelle adiacenze delle strutture del parco giochi. Gli accertamenti hanno consentito di procedere alla contestazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia dell’Amministrazione comunale per il contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio. Il sistema di videosorveglianza attualmente in uso prevede sia presidi fissi che un’articolata rete di telecamere mobili, che vengono dislocate con flessibilità nelle zone di maggiore interesse, rendendo imprevedibile e pervasiva la copertura del territorio.

A questo si aggiunge una novità significativa: a metà maggio partiranno i lavori per un progetto massivo di videosorveglianza a Caulonia centro, con l’installazione di un grande numero di nuove telecamere che rafforzeranno ulteriormente la capacità di controllo e deterrenza.

Il Sindaco Francesco Cagliuso sottolinea il valore del segnale lanciato con questi provvedimenti:

«Chi abbandona rifiuti non è solo incivile: danneggia l’intera comunità, degrada spazi pensati per i nostri bambini e scarica su tutti i cittadini onesti il costo del suo comportamento. Queste multe dimostrano che non esistono zone franche. Le telecamere ci vedono, i nostri agenti lavorano con dedizione e determinazione, e chi sbaglia paga. Continueremo su questa strada senza sosta.»

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo aggiunge:

«Il rispetto dell’ambiente pubblico è una forma di rispetto verso se stessi e verso gli altri. Vedere come la nostra Polizia Municipale riesca a individuare i responsabili e a sanzionarli dimostra che un’amministrazione attenta e un corpo di polizia vigile producono risultati concreti.»

L’Assessore alla Sicurezza Urbana Antonella Ierace entra nel merito del sistema adottato:

«La forza di questo approccio sta nella sua imprevedibilità. Le telecamere mobili vengono spostate continuamente nelle aree di interesse, rendendo impossibile sapere dove e quando si è osservati. Questo crea un effetto deterrente molto efficace. Con il nuovo progetto di videosorveglianza a Caulonia centro, che prenderà il via a metà maggio, amplieremo ulteriormente questa capacità. Inoltre abbiamo partecipato ad altri bandi per ampliare la vigilanza in altre aree del paese come il lungomare. L’obiettivo è chiaro: rendere il nostro territorio un posto dove l’inciviltà non trova spazio.»

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare nella tutela degli spazi pubblici, segnalando comportamenti scorretti e mantenendo vivo il senso civico che è patrimonio della comunità cauloniese. I controlli proseguiranno con la stessa intensità su tutto il territorio comunale.