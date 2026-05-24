Il Comune di Rizziconi informa tutti i cittadini che, nei giorni scorsi, si sono registrati diversi furti in abitazione sul territorio e nei paesi limitrofi. Le autorità locali hanno ricevuto segnalazioni di presunti ladri che si aggirano nei quartieri, approfittando della distrazione dei proprietari di casa. In considerazione della grave situazione, l’amministrazione comunale invita tutti a prestare particolare attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali persone, movimenti o autovetture sospette alle forze dell'ordine. Si ribadisce l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze di polizia per garantire la sicurezza del paese. È fondamentale che tutti facciano la propria parte per proteggere le proprie proprietà e contribuire a un ambiente più sicuro per tutti.

Si raccomanda di non lasciare porte e finestre aperte, di blindare le abitazioni, di evitare di diffondere informazioni sensibili sui social e di mantenere una vigilanza attiva. Le Forze dell’Ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili dei reati commessi e intensificare i controlli sul territorio. L’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza e solidarietà alle persone e alle famiglie che hanno subito questi spiacevoli episodi, assicurando pieno supporto e collaborazione con le autorità competenti.